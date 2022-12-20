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  • Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

Сегодня 09:00
просмотров

Ночью россияне выпустили более 20 снарядов по двум громадам Никопольского района.

Новости Днепра про Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии попали две громады – Мировская и Покровская. Выпустили не менее 20 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

В громадах повреждено десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

Новости Днепра про Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

Новости Днепра про Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

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Новости Днепра про Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял ДнепропетровщинуРусский

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