Более 20 снарядов по Никопольскому району: враг ночью обстрелял Днепропетровщину

Ночью россияне выпустили более 20 снарядов по двум громадам Никопольского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии попали две громады – Мировская и Покровская. Выпустили не менее 20 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

В громадах повреждено десяток частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы и линия электропередач.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: