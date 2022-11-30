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Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре

Сегодня 12:26
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В социальных сетях опубликовали старинное фото. На нем – сегодняшний центр города.

Новости Днепра про Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре

Фото: Валентин Старостин

В комментариях местные жители пытаются сравнить прошлое и настоящее, активно обсуждая, насколько изменился город за столетие.

Сегодня єто место віглядит так: 

Новости Днепра про Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в Днепре

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«Спасибо тем, кто фотографировал город на протяжении его истории, развития инфраструктуры и кто смог сохранить эти ценные материалы о прошлом! Благодаря авторам у нас — подписчиков, есть теперь уникальная возможность пролистывать страницы прошлого», — написано в одном из комментариев.

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Новости Днепра про Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Более 100 лет назад: как раньше выглядело место, где сейчас ЦУМ в ДнепреРусский

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