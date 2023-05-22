Бойцы днепровской бригады показали момент сбивания крылатой ракеты Х-101

Об этом сообщает воздушное командование «Схід«.
По словам специалистов, сотой юбилейной целью для подразделения Дмитрия Ш. стала крылатая ракета Х-101. На видео зафиксировали момент ее сбивания.
«В общей сложности минувшей ночью защитники неба днепровской зенитной ракетной бригады уничтожили четыре таких смертоносных «подарка» и полтора десятка дронов-камикадзе. Держим строй! Приближаем победу!” – говорится в сообщении.
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