Бойцы днепровской бригады показали момент сбивания крылатой ракеты Х-101

«В общей сложности минувшей ночью защитники неба днепровской зенитной ракетной бригады уничтожили четыре таких смертоносных «подарка» и полтора десятка дронов-камикадзе. Держим строй! Приближаем победу!” – говорится в сообщении.

По словам специалистов, сотой юбилейной целью для подразделения Дмитрия Ш. стала крылатая ракета Х-101. На видео зафиксировали момент ее сбивания.

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