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Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму

Сегодня 12:40
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В Днепре на Левобережном "выбросили" плазму.

Новости Днепра про Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму

В Днепре на Левобережном кто-то подбросил под дверь сервисного центра плазменный телевизор. Гаджет лежал на земле напротив двери мастера, ремонтирующего бытовую технику.

Жители Днепра шутят о том, что на районе живет какой-нибудь «мажор», который может разбрасываться техникой.

Мажорная жизнь на Левобережном. Кто-то выбросил плазму под дверь ремонта бытовой техники. Кстати, кто там что-то ремонтировал, как вам? — говорится в сообщении в местном Facebook-сообществе.

Скорее всего, телевизор неисправен. Владелец плазмы либо не донес технику до мастера несколько метров и решил, что дешевле купить новую, либо сервисный центр был закрыт, а ждать клиент не хотел.

Также вполне возможно, что отремонтировать телевизор не удалось, поэтому возмущенный клиент оставил прибор у дверей мастера.

Новости Днепра про Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму

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