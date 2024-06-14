Богато жить не запретишь: в Днепре под дверь сервисного центра подбросили плазму

В Днепре на Левобережном кто-то подбросил под дверь сервисного центра плазменный телевизор. Гаджет лежал на земле напротив двери мастера, ремонтирующего бытовую технику.
Жители Днепра шутят о том, что на районе живет какой-нибудь «мажор», который может разбрасываться техникой.
Мажорная жизнь на Левобережном. Кто-то выбросил плазму под дверь ремонта бытовой техники. Кстати, кто там что-то ремонтировал, как вам? — говорится в сообщении в местном Facebook-сообществе.
Скорее всего, телевизор неисправен. Владелец плазмы либо не донес технику до мастера несколько метров и решил, что дешевле купить новую, либо сервисный центр был закрыт, а ждать клиент не хотел.
Также вполне возможно, что отремонтировать телевизор не удалось, поэтому возмущенный клиент оставил прибор у дверей мастера.
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