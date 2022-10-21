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Боевой снаряд нашли в Новокодацком районе Днепра

Сегодня 21:15
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Сегодня днем, 21 октября, около 14:00 в полицию Днепра поступило сообщение об обнаружении на улице Юрия Кондратюка подозрительного предмета, похожего на взрывчатку.

Новости Днепра про Боевой снаряд нашли в Новокодацком районе Днепра

Прибыв на звонок, информация подтвердилась.

Предварительно, обнаруженный объект выглядел как снаряд 120 калибра.

В настоящее время место огорожено лентой. Работает СОГ.

Источник: Репортер

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