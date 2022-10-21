Боевой снаряд нашли в Новокодацком районе Днепра

Прибыв на звонок, информация подтвердилась.
Предварительно, обнаруженный объект выглядел как снаряд 120 калибра.
В настоящее время место огорожено лентой. Работает СОГ.
Источник: Репортер
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