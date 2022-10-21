Боевой снаряд нашли в Новокодацком районе Днепра

Сегодня днем, 21 октября, около 14:00 в полицию Днепра поступило сообщение об обнаружении на улице Юрия Кондратюка подозрительного предмета, похожего на взрывчатку.

В Днепре 14-летний подросток чуть не утонул в бассейне.

День хороших новостей: в Днепропетровской области сегодня было спокойно 240-е сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины подходят к концу. Сегодня в Днепропетровской области обстрелов со стороны оккупационных российских войск не зафиксировали. просмотров

ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и уничтожили комплекс С-300, — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось отразить атаки россиян в Харьковской, Луганской и Донецкой областях и уничтожить комплекс С-300. просмотров

Обзор цен на дома в Самарском районе: как выглядит самое дешевое жилье в Днепре (ФОТО) Цена на дома в Самарском районе Днепра не такая высокая, как в Соборном или Шевченковском. Все – по причине удаленности района от центра города. Но и в этом есть свои преимущества. Купив дом в Самарском районе можно получить не только… просмотров