«Бобер пережил ядерный удар и плен»: в Днепре популярная игрушка стала интернет-мемом

В соцсетях в восторге от плюшевого бобра, пережившего ядерный удар.

Не гномами из Jusk единственными. В соцсетях Днепра новый герой — бобер, который выглядит так, словно пережил ядерный удар.

Если вы активный пользователь фейсбука, то рекламные алгоритмы не раз предлагали вам приобрести этого плюшевого бобра на известном маркетплейсе. Стоит он 350 гривен, и продавец уверяет, что игрушка может имитировать звуки. Но самое интересное здесь не сам товар, а отзывы к нему.

Бобра позиционируют, как игрушку для собак, но он покорил сердца людей. Пользователи шутят, что он выглядит так, словно пережил ядерный удар.

Но животным бобер тоже полюбился, один из покупателей отметил, что кот в восторге от своей новой игрушки. Среди недостатков то, что бобер не живой.

Осторожно, бобер вызывает алкоголизм.

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