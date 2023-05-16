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  • Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

Сегодня 15:35
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Блогерша оскандалилась после того, как опубликовала видео работы ПВО в Киеве.

Новости Днепра про Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

В сети разгорелся скандал из-за блоггеров, опубликовавших кадры ночной работы ПВО в Киеве. В частности, видео, снятое певицей и инфлюэнсером Инной Вороновой, разлетелось российскими пабликами.

Киевлянка сняла кадры работы ПВО и опубликовала на своих страницах в Инстаграм. Более того, она указала локацию, где это видео было снято, чем помогла врагу, который теперь может выследить месторасположение средств ПВО.

Воронова уже опубликовала видео, где просит прощения и говорит, что «испугалась» потому и распространила эти кадры. Она отметила, что после первого комментария удалила публикацию. Однако ее пост успел разлететься по российским пабликам.

Кто такая Инна Воронова?

По данным СМИ, Инна Воронова — жена Юрия Чернецкого, бизнесмена, задержанного в прошлом году и подозреваемого в распространении наркотиков. Певица оскандалилась после того, как объявила сбор на залог для своего супруга, потому что «ему плохо в тюрьме». Теперь же она расстается с ним.

Новости Днепра про Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

Видео работы ПВО опубликовало более 50 инфлюэнсеров

Пользователи сети насчитали более 50 блогеров, так или иначе опубликовали кадры работы ПВО. Кроме этого, оказалось, что до сих пор есть сервисы, которые круглосуточно снимают панораму города, а некоторые из камер направлены прямо на небо. Прямой ефир ведется на ютубе и его может посмотреть кто угодно. Кроме Киева, стрим ведется из Харькова, Одессы, Кривого Рога и Запорожья.

Новости Днепра про Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

Как отметили в КГГА, эта атака была исключительной, ведь в Киев направили более 18 ракет, среди которых были гиперзвуковые Кинжалы и баллистические снаряды. Силы ПВО уничтожили все цели.

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Новости Днепра про Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извиненияУкраїнська Новости Днепра про Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извиненияРусский

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