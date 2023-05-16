Блогерша, которая опубликовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев, теперь приносит извинения

В сети разгорелся скандал из-за блоггеров, опубликовавших кадры ночной работы ПВО в Киеве. В частности, видео, снятое певицей и инфлюэнсером Инной Вороновой, разлетелось российскими пабликами.
Киевлянка сняла кадры работы ПВО и опубликовала на своих страницах в Инстаграм. Более того, она указала локацию, где это видео было снято, чем помогла врагу, который теперь может выследить месторасположение средств ПВО.
Воронова уже опубликовала видео, где просит прощения и говорит, что «испугалась» потому и распространила эти кадры. Она отметила, что после первого комментария удалила публикацию. Однако ее пост успел разлететься по российским пабликам.
По данным СМИ, Инна Воронова — жена Юрия Чернецкого, бизнесмена, задержанного в прошлом году и подозреваемого в распространении наркотиков. Певица оскандалилась после того, как объявила сбор на залог для своего супруга, потому что «ему плохо в тюрьме». Теперь же она расстается с ним.
Пользователи сети насчитали более 50 блогеров, так или иначе опубликовали кадры работы ПВО. Кроме этого, оказалось, что до сих пор есть сервисы, которые круглосуточно снимают панораму города, а некоторые из камер направлены прямо на небо. Прямой ефир ведется на ютубе и его может посмотреть кто угодно. Кроме Киева, стрим ведется из Харькова, Одессы, Кривого Рога и Запорожья.
Как отметили в КГГА, эта атака была исключительной, ведь в Киев направили более 18 ракет, среди которых были гиперзвуковые Кинжалы и баллистические снаряды. Силы ПВО уничтожили все цели.
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