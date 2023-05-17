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  • Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозит

Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозит

Сегодня 10:51
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Ночью 16 мая россияне атаковали Киев ракетами и БПЛА. Все запущенные цели были уничтожены нашими военными.

Новости Днепра про Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозит

Но, к сожалению, видео работы ПВО попало в сеть, что позволило врагу отслеживать свои удары и корректировать их. Разные киевские блогеры опубликовали кадры в своих соцсетях.

Сегодня стало известно, что СБУ установила шестерых жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки рф на Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего — фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО. В считанные минуты эти видео «подхватили» многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора, – говорится в сообщении.

В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.

По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.

По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб.

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Новости Днепра про Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозитУкраїнська Новости Днепра про Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозитРусский

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