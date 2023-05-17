Блогерами, «засветившими» работу ПВО во время удара по Киеву, занялась СБУ: что им грозит

Но, к сожалению, видео работы ПВО попало в сеть, что позволило врагу отслеживать свои удары и корректировать их. Разные киевские блогеры опубликовали кадры в своих соцсетях.
Сегодня стало известно, что СБУ установила шестерых жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки рф на Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ночь на 16 мая они провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили соответствующие материалы в соцсетях. Среди прочего — фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО. В считанные минуты эти видео «подхватили» многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора, – говорится в сообщении.
В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.
По указанным фактам следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.
По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга «пользователей», выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе в Ютуб.
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