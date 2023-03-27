Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Блогер из Днепра Анна Алхим попала в скандал из-за того, что любит слушать российскую музыку у себя в машине.

Об этом Алхим рассказала в интервью блогеру Александру Волошину.

Анна сказала, что слушает музыку российских исполнителей через Apple Music. Отметим, что исполнители получают прибыль от прослушиваний своих песен на разных стриминговых платформах, затем они платят налоги. Выходит, что украинцы, слушающие российскую музыку, спонсируют армию врага.

«Ты понимаешь, что ты им бабки отправляешь?» – спросил Волошин, на что блогер ответила: ”Да”. И добавила: “Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать эту музыку?»

После публикации интервью Алхим начали критиковать в социальных сетях: «Яма», «Давайте ее СБУ сдадим», «И сидит с гербом Украины на кофте …», «Предлагаю скинуться на билет ей в рашку» и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что блогер из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком.

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