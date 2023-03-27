Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Об этом Алхим рассказала в интервью блогеру Александру Волошину.
Анна сказала, что слушает музыку российских исполнителей через Apple Music. Отметим, что исполнители получают прибыль от прослушиваний своих песен на разных стриминговых платформах, затем они платят налоги. Выходит, что украинцы, слушающие российскую музыку, спонсируют армию врага.
«Ты понимаешь, что ты им бабки отправляешь?» – спросил Волошин, на что блогер ответила: ”Да”. И добавила: “Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать эту музыку?»
После публикации интервью Алхим начали критиковать в социальных сетях: «Яма», «Давайте ее СБУ сдадим», «И сидит с гербом Украины на кофте …», «Предлагаю скинуться на билет ей в рашку» и т.д.
Напомним, ранее мы писали, что блогер из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком.
Читайте также:
Автор:
Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский…
Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.
Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать…
За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали…
Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский БпЛА "Орлан-10".
Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.
Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление. Журналисты dnepr.info решили вспомнить,…
В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне.
26 марта произошла ужасная трагедия.
За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.
В Китае ответили на недавнее заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.
Мамы ищут помощи.
В Днепре спасают учителя, пережившего взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!