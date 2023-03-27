Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Сегодня 14:57
просмотров

Блогер из Днепра Анна Алхим попала в скандал из-за того, что любит слушать российскую музыку у себя в машине.

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Об этом Алхим рассказала в интервью блогеру Александру Волошину.

Анна сказала, что слушает музыку российских исполнителей через Apple Music. Отметим, что исполнители получают прибыль от прослушиваний своих песен на разных стриминговых платформах, затем они платят налоги. Выходит, что украинцы, слушающие российскую музыку, спонсируют армию врага.

«Ты понимаешь, что ты им бабки отправляешь?» – спросил Волошин, на что блогер ответила: ”Да”. И добавила: “Я не понимаю, как это я им бабки отправляю. Где мне тогда слушать эту музыку?»

После публикации интервью Алхим начали критиковать в социальных сетях: «Яма», «Давайте ее СБУ сдадим», «И сидит с гербом Украины на кофте …», «Предлагаю скинуться на билет ей в рашку» и т.д.

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыки

Напомним, ранее мы писали, что блогер из Днепра Алхим попала в скандал после того, как «терлась телами» на видео с комиком Ханумаком. 

Читайте также: 

Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыкиУкраїнська Новости Днепра про Блогер из Днепра попала в скандал из-за российской музыкиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский…

    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

    Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:56
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)

    Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать…

    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 16:57
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога

    За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали…

    Последние новости

    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб
    ВСУ сбили российский «Орлан-10» и уничтожили два пункта управления оккупантов, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили два пункта управления оккупантов и сбили российский БпЛА "Орлан-10".

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву
    Троллейбусы из Днепра будут ездить по Николаеву

    Днепровские троллейбусы будут колесить по дорогам Николаева.

    Сегодня 17:59
    просмотров
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)
    Деревянные, с ложей и стоячими местами: как выглядели первые театры Днепра (ФОТО)

    Сегодня в мире отмечают Международный день театра. С инициативой отмечать праздник театральных работников в 1961 году выступил Жан Кокто. День был выбран не случайно, говорят, что именно 27 марта в Давнем Риме прошло первое театральное представление.  Журналисты dnepr.info решили вспомнить,…

    Сегодня 17:56
    просмотров
    На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину
    На Днепропетровщине несовершеннолетний до смерти избил 52-летнего мужчину

    В воскресенье, 26 марта, около 16:00 в селе Прядовка местная жительница обнаружила труп 52-летнего мужчины. Он лежал в летней кухне.

    Сегодня 17:53
    1
    просмотров
    Потеряла много крови: в Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке
    Потеряла много крови: в Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке

    26 марта произошла ужасная трагедия.

    Сегодня 16:58
    1
    просмотров
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога
    За решетку отправился предатель, который передавал ФСБ данные об аэродроме Кривого Рога

    За решетку отправили жителя Кривого Рога, благодаря которому россияне обстреливали аэродром в Кривом Роге.

    Сегодня 16:57
    1
    просмотров
    В МИД Китая отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
    В МИД Китая отреагировали на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

    В Китае ответили на недавнее заявление путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

    Сегодня 16:21
    просмотров
    Филатов рассказал о договоренностях по итогам визита в Кельн
    Филатов рассказал о договоренностях по итогам визита в Кельн

    Мэр Днепра Борис Филатов, который по приглашению немецкой стороны посетил город Кельн с официальным визитом, подвел итоги рабочей поездки.

    Сегодня 16:00
    просмотров
    Покосилась как Пизанская башня: жители 12 квартала просят демонтировать аварийную детскую площадку
    Покосилась как Пизанская башня: жители 12 квартала просят демонтировать аварийную детскую площадку

    Мамы ищут помощи.

    Сегодня 15:48
    1
    просмотров
    Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в Краматорске
    Лицо разорвало обломками: в Днепре спасают учителя, пережившего взрыв в Краматорске

    В Днепре спасают учителя, пережившего взрыв.

    Сегодня 15:44
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх