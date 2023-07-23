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Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре

Сегодня 14:41
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Россия готовится к новым ударам по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом свидетельствует тот факт, что российская разведка сейчас изучает состояние соответствующих объектов, в частности, используя спутниковые снимки.

Новости Днепра про Блэкауты могут вернуться? В ГУР сообщили, что Россия готовится к ударам по энергоинфраструктуре

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

«Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки наших энергетических объектов со стороны России. Они начали такую работу. Они сейчас осуществляют доразведку, в том числе космическую разведку, другие виды разведки», — сообщил представитель ГУР.

Это свидетельствует о том, что враг хочет выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему нашей страны. Следовательно, есть вероятность, что уже осенью украинцев снова будут ждать блэкауты.

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