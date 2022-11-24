Блекаут в Днепре: в сети показали, как люди эвакуировались из метро (ВИДЕО)

Вчера 23 ноября во время блэкаута в Днепре свою работу остановило и метро. В сети показали, как люди эвакуировались из метрополитена. Это пришлось делать пешком и идти по путям, ведь поезд застрял между станциями.
Видео эвакуации было показано в телеграмм-каналах города.
Но всех пассажиров вывели безопасно на станции. В настоящее время днепровское метро полностью возобновило свою работу.
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