Блекаут в Днепре: в сети показали, как люди эвакуировались из метро (ВИДЕО)

В сети показали, как вчера пассажиры метро выходили со станции, когда пропал свет.

Вчера 23 ноября во время блэкаута в Днепре свою работу остановило и метро. В сети показали, как люди эвакуировались из метрополитена. Это пришлось делать пешком и идти по путям, ведь поезд застрял между станциями.

Видео эвакуации было показано в телеграмм-каналах города.

Но всех пассажиров вывели безопасно на станции. В настоящее время днепровское метро полностью возобновило свою работу.

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