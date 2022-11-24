Блэкаут в Днепре: в каких супермаркетах можно купить продукты если нет света

Из-за отключения света значительная часть супермаркетов не работает. Мы собрали для вас адреса магазинов, где есть генераторы.
По словам представителей АТБ, генераторы есть в супермаркетах:
вул. Боброва, 25
вул. Каруни, 131 м
вул. Робоча, 158
вул. Січових Стрільців, 21 а
вул. Терещенківська, 25 а
вул. Широка, 43 б
вул. Юрія Кондратюка, 20
пр-т. Б. Хмельницького, 135
пр-т. Богдана Хмельницького, 13
пр-т. Героїв, 37 б
Шосе Запорізьке, 30 б
Varus:
вул. Юрія Кондратюка, 8 (07:00-22:00)
просп. Героїв, 2 (06:00-23:00)
вул. Робоча, 67 (05:00-23:45)
Сільпо работают:
вул. Фабра Андрія, 7 (08:00-21:00)
вул. Європейська, 18a (08:00-21:00)
вул. Юрія Кондратюка, 4 (08:00-22:00)
просп. Слобожанський, 31д (08:00-21:00)
просп. Слобожанський, 76/78 (08:00-22:00)
Отметим, что могут работать и другие супермаркеты, ведь в городе кое-где уже есть свет. В частности работает супермаркет АТБ на проспекте Гагарина, 8г, но горожане отмечают, что там большие очереди.
Помимо крупных супермаркетов работают маленькие торговые точки.
Напомним, есть также карта АЗС, аптек и Пунктов несокрушимости. Эти заведения должны работать на генераторах. Ссылка тут.
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Яна Юхименко
Автор:
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