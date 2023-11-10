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  • Безумное подорожание цен на бензин в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливо

Безумное подорожание цен на бензин в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливо

Сегодня 12:19
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Цены на бензин могут вырасти.

Новости Днепра про Безумное подорожание цен на бензин в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливо

Однако безумного роста ожидать не стоит, уверяет экономический эксперт Евгений Олейников в эфире телеканала «DniproTV».

По мнению специалиста, сейчас сложились все предпосылки для повышения цен на топливо. Впрочем, оно не будет сильным и долговременным, хотя и коснется всех отраслей экономики.

Как отметил Олейников, ведущие эксперты отмечают, что нефть достигла ценового потолка. Если резкий скачок и будет, то он не удержится долго. Значительное повышение цен может повлиять на обострение на Ближнем Востоке, если война между Израилем и ХАМАСом масштабируется. Однако и в этом случае есть механизмы, которые помогут стабилизировать ситуацию.

К тому же сейчас США применяют действия по ликвидации дефицита нефти за счет выстраивания определенной конструкции отношений с другими нефтедобывающими странами, – сообщает эксперт.

Так что цена вырастет, но не существенно.

Сколько стоит бензин в Днепре?

10 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

— A-95+ — 58,40 грн/л;
— А-95 — 55,42 грн/л;
— А-92 — 53,80 грн/л;
— дизельное топливо — 55,69 грн/л;
— сжиженный газ — 32,34 грн/л.

Неделю назад:

— A-95+ — 58,25 грн/л,
– А-95 – за 55,42 грн/л,
— бензин А-92 — за 53,53 грн/л.

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Новости Днепра про Безумное подорожание цен на бензин в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливоУкраїнська Новости Днепра про Безумное подорожание цен на бензин в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливоРусский

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