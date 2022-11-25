Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)

Прежде чем набирать воду для экстренных случаев нужно приблизительно рассчитать, сколько жидкости понадобится в сутки на одного человека, а уже потом делать запасы. Согласно стандартам, для питья на человека в день нужно 3 литра, для гигиенических процедур – 4 литра. Для технических нужд и купания – до 25 литров в день. Для хранения воды подойдут контейнеры из пищевого пластика.
Безвредным для здоровья человека считается пластик с пометкой PET, а вот емкостей с маркировкой PVC лучше избегать. Это некачественный материал. Добросовестные производители пластиковых бутылок или воды в них всегда маркируют свою тару. Но проверить качество фляги можно и самостоятельно. Для этого на бутылку нужно слегка надавить ногтем. На безопасном пластике не будет никаких повреждений, в то время как на некачественном материале останется след в виде белой полосы.
Питьевая вода имеет свой срок годности во фляге она может хранится от полугода до года. У обычной воды – срок хранения составляет 365 дней, у минеральной – меньше. В стеклянной таре срок хранения воды составляет от 3 до 24 месяцев. Один из залогов длительного хранения жидкости в любой таре – герметичность пробки.
Если собираетесь делать запасы воды, рассчитывайте, что через каждые полгода их придется либо менять, либо иметь при себе очистители воды. Они есть в каждом доме. Первый и самый известный фильтр для воды – это активированный уголь. Он поможет убрать неприятный запах, привкус водопровода и химические добавки. Чтобы с его помощью очистить воду необходимо взять марлю и завернуть в нее несколько таблеток угля. Сверток положить на дно емкости с водой и через 8-10 часов «фильтр» можно доставать. Вода будет очищена.
Еще одно средство, которое поможет справится с неприятным запахом и привкусом в воде – серебро. Специалисты советуют положить на дно емкости с водой любое серебряное изделие – от ложки до кольца и оставить на ночь. За это время вода должна очиститься.
Также в способам отфильтровать воду относится ее кипячение. В чайнике или любой другой емкости она должна прокипеть не менее 5 минут после чего жидкость, даже ту, что долго хранилась, можно пить или готовить на ней пищу.
Хранить воду нужно подальше от света, и не на улице. Зимой она там может замерзнуть и если в доме не будет тепла, то «разогреть» лед будет довольно сложно. Также температура хранения воды не должна превышать +25 градусов Цельсия.
Читайте также:
Автор:
23 ноября в магазинах Днепра люди стремительно раскупили все хлебобулочные…
Полиция приглашает граждан погреться в участках.
Из-за вражеского обстрела городской инфраструктуры Днепра в областном центре заранее…
В Днепре из-за обесточивания остановится весь электротранспорт.
23 ноября в магазинах Днепра люди стремительно раскупили все хлебобулочные изделия, что называется впрок. Из-за блекаута многие начали паниковать и переживать, что в ближайшее время хлебзаводы не смогут работать. Теперь в домах у многих есть несколько буханок хлеба, которые могут…
Полиция приглашает граждан погреться в участках.
Из-за вражеского обстрела городской инфраструктуры Днепра в областном центре заранее подготовились к тому, что могут быть проблемы с водоснабженим. Поэтому городские власти устанавливают пластиковые емкости с технической водой в каждом микрорайоне в правобережной части города.
В Днепре из-за обесточивания остановится весь электротранспорт.
В Днепре рассказали, где будут скважины с водой на левом берегу.
В Днепре всеми силами пытаются решить проблему водоснабжения. Скважины бурятся во дворах.
В больнице Днепра спасают парня, который остался без ноги, подорвавшись на мине.
Все под контролем!
В Кривом Роге разоблачили сразу двух фанатов русского мира.
Ситуация с работой электросетей в Украине остается стабильно тяжелой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!