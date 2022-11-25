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  • Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)

Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)

Сегодня 16:46
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В среду вечером Днепр и вся Украина фактически остались без воды. После отключения централизованного водоснабжения люди выстаивали длительные очереди чтобы купить воду на розлив или в супермаркете. Теперь многие хотят сделать запас воды, чтобы при возможном повторении такой ситуации не остаться без воды. Журналисты dnepr.info разбирались, в чем лучше хранить воду, чтобы она как можно дольше была пригодна для питья и приготовления пищи.

Новости Днепра про Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)

Сколько набирать

Прежде чем набирать воду для экстренных случаев нужно приблизительно рассчитать, сколько жидкости понадобится в сутки на одного человека, а уже потом делать запасы. Согласно стандартам, для питья на человека в день нужно 3 литра, для гигиенических процедур – 4 литра. Для технических нужд и купания – до 25 литров в день. Для хранения воды подойдут контейнеры из пищевого пластика.

В чем хранить

Безвредным для здоровья человека считается пластик с пометкой PET, а вот емкостей с маркировкой PVC лучше избегать. Это некачественный материал. Добросовестные производители пластиковых бутылок или воды в них всегда маркируют свою тару. Но проверить качество фляги можно и самостоятельно. Для этого на бутылку нужно слегка надавить ногтем. На безопасном пластике не будет никаких повреждений, в то время как на некачественном материале останется след в виде белой полосы.

Питьевая вода имеет свой срок годности во фляге она может хранится от полугода до года. У обычной воды – срок хранения составляет 365 дней, у минеральной – меньше. В стеклянной таре срок хранения воды составляет от 3 до 24 месяцев. Один из залогов длительного хранения жидкости в любой таре – герметичность пробки.

Если собираетесь делать запасы воды, рассчитывайте, что через каждые полгода их придется либо менять, либо иметь при себе очистители воды. Они есть в каждом доме. Первый и самый известный фильтр для воды – это активированный уголь. Он поможет убрать неприятный запах, привкус водопровода и химические добавки. Чтобы с его помощью очистить воду необходимо взять марлю и завернуть в нее несколько таблеток угля. Сверток положить на дно емкости с водой и через 8-10 часов «фильтр» можно доставать. Вода будет очищена.

Еще одно средство, которое поможет справится с неприятным запахом и привкусом в воде – серебро. Специалисты советуют положить на дно емкости с водой любое серебряное изделие – от ложки до кольца и оставить на ночь. За это время вода должна очиститься.

Также в способам отфильтровать воду относится ее кипячение. В чайнике или любой другой емкости она должна прокипеть не менее 5 минут после чего жидкость, даже ту, что долго хранилась, можно пить или готовить на ней пищу.

Как хранить

Хранить воду нужно подальше от света, и не на улице. Зимой она там может замерзнуть и если в доме не будет тепла, то «разогреть» лед будет довольно сложно. Также температура хранения воды не должна превышать +25 градусов Цельсия.

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Новости Днепра про Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)Українська Новости Днепра про Безопасна даже через полгода: где и в чем можно хранить воду про запас (СОВЕТЫ)Русский

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