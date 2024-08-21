Бездомные, которых приютили в Днепре, теперь поедут в Эстонию

Бездомные из Днепра отправились в Эстонию.

В Днепре городской центр социальной помощи вместе с «ВОСТОК SOS» эвакуировали в Эстонию шестерых подопечных, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Они будут получать там выплаты и будут жить в шелтере на попечении тамошней общины.

Я днепрянин. В центр попал, ведь у меня не было прописки. А еще у меня есть инвалидность – у меня нет ног. Долгое время не мог оформить себе выплаты, сделать протез, ведь у меня нет документов. Я очень благодарен центру за помощь. Мне оформили прописку, я получил протез, а сейчас уезжаю в Эстонию. Спасибо людям, которые помогают таким, как я, — говорит Игорь, подопечное отделение по предоставлению услуг бездомным.

Более трех месяцев понадобилось, чтобы восстановить документы всем шестерым людям, которые поедут в Эстонию.

Это лица с инвалидностью и находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сложность этого проекта заключалась, в первую очередь, в восстановлении документов, ведь в наш центр бездомные чаще всего попадают без них, — отмечают работники центра.

За все время сотрудничества днепровского центра социальной помощи с ОО «ВОСТОК SOS» за границу удалось отправить 15 подопечных.

У нас уже был опыт работы с Норвегией, Данией. С Эстонией мы впервые сотрудничаем. На границе днепрян встретят наши партнеры и будут сопровождать их. Сегодня мы отправляем заграницу 6 подопечных центра, — рассказал Евгений Поянский, волонтер ОО «ВОСТОК SOS».

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