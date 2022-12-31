Без снега, но с верой в победу: погода в Днепре 31 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В полиции разъяснили, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю…

Уже завтра мы будем встречать Новый год.

Елку в доме на Новый год могли позволить себе только…

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого загорелось авто 30 декабря в Днепре на на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся легковой автомобиль Chevrolet Aveo. просмотров

Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее Украина продолжит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) в 2023 году. Она должна стать еще более сильной и результативной. просмотров

На войне погиб 43-летний Герой из Никополя 25 декабря погиб старший сержант из Никополя Андрей Алексеевец. Он защищал Украину от армии рф. Мужчине было 43 года. просмотров

Россияне ведут наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, — Генштаб Российские оккупанты наступают на Лиманском и Бахмутском направлении. Также пытаются улучшить положение на Купянском и Авдеевском направлениях. просмотров

17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками В Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою у поширенні психотропних речовин. просмотров

В Украине монету номиналом 1 гривна продают почти за 2000 долларов В Украине выставили на продажу редкую монету номиналом 1 гривна. Она была выпущена в 1992 году в качестве пробной. Тираж - всего 150 штук. Цена составила почти 2000 долларов. просмотров

В Днепре мусоровоз насмерть переехал женщину Сегодня, 30 декабря, на проспекте Героев произошла смертельная авария. 0 просмотров