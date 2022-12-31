Без снега, но с верой в победу: погода в Днепре 31 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 31 декабря:
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