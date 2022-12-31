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Без снега, но с верой в победу: погода в Днепре 31 декабря

Сегодня 06:15
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Друзья, все будет Украина!

Новости Днепра про Без снега, но с верой в победу: погода в Днепре 31 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 31 декабря:

  • Если в полдень появится солнце — будет ранняя весна.
  • Чистое небо при заходе солнца — морозы еще долго не отступят.
  • Какова погода в этот день, такой будет и июнь.

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