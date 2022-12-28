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Без помощи не останемся: больницы Днепра будут работать при любых условиях

Сегодня 06:45
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Больницы Днепра продолжают готовить к отключениям электроэнергии.

Новости Днепра про Без помощи не останемся: больницы Днепра будут работать при любых условиях

В медучреждениях создают стратегические запасы медикаментов, воды и продовольствия. Позаботились и о генераторах. Медицинскую помощь будут оказывать, несмотря на блекаут и аварийные отключения.

Больница оснащена мощным генератором, который автоматически включается по необходимости. Оборудованы безопасные операционная и три реанимационных палаты со всем необходимым оборудованием.

Из городского бюджета выделено около 7 миллионов гривен на закупку топлива для генераторов. Заготовлено 12 тонн технической воды и 5 тонн питьевой. В бомбоубежище больницы есть душевые, туалеты и зоны отдыха.

                                                                                                                                                     Источник: Дніпро TV

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