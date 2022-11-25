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Без паники: в Кривом Роге сегодня раздастся взрыв

Сегодня 13:34
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Все под контролем!

Новости Днепра про Без паники: в Кривом Роге сегодня раздастся взрыв

Сегодня, 25 ноября, в Кривом Роге в 14.00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Поэтому не беспокойтесь, все под контролем!

Но при воздушной тревоге обязательно находитесь в безопасных местах!

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