Без паники: в Кривом Роге сегодня раздастся взрыв

Сегодня, 25 ноября, в Кривом Роге в 14.00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Поэтому не беспокойтесь, все под контролем!
Но при воздушной тревоге обязательно находитесь в безопасных местах!
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