Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины

О гибели мужчины сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов.
24 октября погиб боец из Каменского Евгений Листратов. Он служил у Новосадового Донецкой области. К сожалению, вражеский снаряд оборвал жизнь защитника.
В мирное время Евгений работал в подрядных организациях ДМК. 4 июля его мобилизовали.
Евгению было 36 лет. Без отца осталось две дочери, а без сына старенька мама.
Светлая память.
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