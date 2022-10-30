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  • Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины

Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины

Сегодня 15:27
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В Донецкой области погиб еще один наш земляк.

Новости Днепра про Без отца сталось две дочери: в Донецкой области погиб защитник с Днепропетровщины

О гибели мужчины сообщил городской голова Каменского Андрей Билоусов.

24 октября погиб боец из Каменского Евгений Листратов. Он служил у Новосадового Донецкой области. К сожалению, вражеский снаряд оборвал жизнь защитника.

В мирное время Евгений работал в подрядных организациях ДМК. 4 июля его мобилизовали.

Евгению было 36 лет. Без отца осталось две дочери, а без сына старенька мама.

Светлая память.

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