Без отца остался новорожденный сын: в бою с оккупантами погиб 25-летний житель Днепропетровщины

Стало известно, что 10 июня в бою с оккупантами, защищая независимость Украины, погиб житель Першотравенска Днепропетровской области Александр Мятечкин. Ему было всего 25 лет.

Воин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в селе Левадное Запорожской области.

О потере земляка сообщил Першотравенский городской совет.

Известно, что Александр учился в школе № 2. В мирное время работал на шахте «Степной» машинистом электровоза. Ряды ВСУ пополнил еще в 2018 году, служил по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Воевал преимущественно на Донецком направлении.

У павшего героя остались родители, младшие сестры, брат, жена и новорожденный сын. Маленькому Доминику нет даже двух месяцев.

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