Без отца остался новорожденный сын: в бою с оккупантами погиб 25-летний житель Днепропетровщины

Воин отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в селе Левадное Запорожской области.
О потере земляка сообщил Першотравенский городской совет.
Известно, что Александр учился в школе № 2. В мирное время работал на шахте «Степной» машинистом электровоза. Ряды ВСУ пополнил еще в 2018 году, служил по контракту в 74-м отдельном разведывательном батальоне. Воевал преимущественно на Донецком направлении.
У павшего героя остались родители, младшие сестры, брат, жена и новорожденный сын. Маленькому Доминику нет даже двух месяцев.
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