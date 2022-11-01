Без отопления и ремонта: как выглядит однокомнатная квартира за 262 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены растут, на вторичном рынке продажи квартир можно увидеть спад. Жилье стало дешевле. Однокомнатную квартиру в Днепре можно купить по цене иномарки, заплатив не более 300 тыс грн. Но такая цена как правило на квартиры которые остро нуждаются в ремонте, находятся в более отдаленных от центра районах и в домах старой постройки.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых однокомнатных квартир на продажу в Днепре.

За 262 тыс грн можно купить квартиру в АНД районе Днепра. Жилье находится на втором этаже, под самой крышей. Дом расположен в закрытом дворе, есть место для парковки. Размер квартиры не большой – 18 кв.м. но потолки высокие – 3,8 м. Состояние – в ней еще никто не жил, стены, потолки и пол – после строителей.

374 тыс грн обойдется однокомнатная квартира в Шевченковском районе Днепра. Находится она на самом верхнем этаже 9 этажного дома. Общая площадь 22 кв.м. заменены батареи и окна. Крыша, как уверяет продавец, не течет.

426 тыс грн обойдется квартира-комната в общежитии. В помещении есть все: от уголка для готовки еды до удобств и места для кровати или дивана. Общая площадь комнаты 17 кв.м. находится на 7 этаже панельного дома. Новому хозяину достанется мебель и техника. Находится квартира в Чечеловском районе.

Купить однокомнатную квартиру в Центральном районе Днепра обойдется в 430 тыс грн. Находится на пятом этаже «хрущевки». Дом утеплен. Размер квартиры – 17 кв.м. новому хозяину достанется стиральная машина, водонагреватель и часть мебели.

449 тыс грн обойдется квартира также в Центральном районе, неподалеку от рынка Озерка. Общая площадь помещения 26 кв.м. Квартира подготовлена под ремонт, есть вода, электричество, но нет отопления.

486 тыс грн обойдется однокомнатная квартира в Индустриальном районе. Расположена на 3 этаже 9 этажного дома. Общая площадь 16 кв.м. Помещения для кухни в квартире нет, она находится на этаже, но зато есть все удобства.

В Новокодацком районе можно купить однокомнатную квартиру на 16 кв м за 524 тыс грн. Дом панельный. Жилье расположено на 4 этаже. В квартире сделан косметический ремонт, новый хозяин сможет жить какое-то время и не думаю о смене обоев.

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