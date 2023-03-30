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  • Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

Сегодня 17:38
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Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению этих четырех лет полученный новый паспорт будет «годен» уже 10 лет. После чего ID-карту снова придется поменять.
Новости Днепра про Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

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Без биометрического паспорта ребенок не сможет сдать Национальный мультипредметный тест, поэтому ID-документ должен быть у всех школьников. Поэтому родители должны озаботиться вопросом получения паспорта чадом, если у него еще нет документов. Регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста начинается с 3 апреля и будет продолжаться до 3 мая. Так что успеть еще можно.

Для того, чтобы старшеклассник могу получить ID-карту нужно обратиться в ЦНАП или подразделение Государственной миграционной службы и предоставить свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителей.

Если при этом ребенок был рожден в другой стране и один из его родителей иностранец, то тогда предоставить нужно паспорт родителя-украинца. Для оформления чаду ID-карты, то вместе с ним нужно еще взять с собой идентификационный номер налогоплательщика и справку о месте проживания. Вторые два требования опциональны и зависят от наличия таких документов у родителя ребенка.

Отметим, первый паспорт выдается бесплатно. Если ID-карта выдается на 10 лет, то за ее изготовление нужно будет заплатить 372 грн.

Если предыдущий паспорт был утерян или испорчен нужно будет заплатить 34 грн госпошлины.

Срок изготовления биометрического документа – до 20 рабочих дней. Так что тем, чьи дети еще не получили паспорта нужно поторопиться.

 

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