Без Есенина, но с Каденюком: в Днепре собрались переименовать еще более 70 улиц

В Днепре запланировано масштабное переименование улиц.

Еще 73 улицы могут получить новое дерусифицированное название. В Днепре запланирована еще одна волна переименований. Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.

В частности, дерусификация затронула улицы, названные в честь русских писателей. Речь идет об Анне Ахматовой, Сергее Есенине и Грибоедове. Впрочем в Днепре назовут топонимы в честь Леонида Каденюка, Екатерины Билокур или еще ряда общественных деятелей, которые повлияли на Украину и Днепр.

Ищите свою улицу:

улица Ангарская – улица Волошская;

улица Аксакова – улица Первая Дачная;

улица Ахматовой – улица Виталия Белахива;

улица Ачинская – улица Смелянская;

улица Беринга – улица Екатерины Билокур;

переулок Беринга – переулок Белокуровский;

улица Брестская – улица Берестейская;

улица Верхоянская – улица Павла Козара;

улица Веснина – улица Перекопская;

переулок Веснина – переулок Перекопский;

переулок Веснина 1-й – переулок Джанкойский;

переулок Веснина 2-й – переулок Чонгарский;

переулок Веснина 3-й – переулок Сивашский;

улица Виноградова – улица Солдатская;

улица Волоколамская – улица Стефана Таранушенко;

улица Гарина – улица Сокольская;

улица Гастелло – улица Чепурная;

улица Глазунова – улица Кафедральная;

улица Гомельская – улица Словацкая;

улица Грибоедова – улица Тростянецкая;

улица Гродненькая – улица Каунасская;

улица Дальневосточная – улица Хельсинская;

улица Дегтярева – улица Караимская;

улица Енисейская – улица Оксаны Мешко;

улица Есенина – улица Юрия Лисянского;

улица Желябова – улица Федора Вовка;

улица Жигулевская – улица Бугогардовская;

улица Железноводская – улица Гадады;

улица Зои Космодемьянской – улица Ожинова;

улица Ильюшина – улица Осавуловская;

переулок Иртысский – переулок Слободской;

улица Карбышева – улица Иловайская;

улица Кемеровская – улица Любецкая;

улица Кисловодская – улица Моршинская;

улица Коломенская – улица Натальи Кобринской;

улица Космонавта Волкова – улица Леонида Каденюка;

улица Лаврова – улица Коперника;

улица Ладожская – улица Никифора Авраменко;

улица Ленская – улица Самотканская;

улица Лужникова – улица Большой Луг;

улица Макаренко – улица Игоря Ветрогонова;

улица Маковского – улица Скифская;

переулок Маковского – переулок Скифский;

улица Марийская – улица Мариинская;

переулок Марийский – переулок Мариинский;

улица Невельского – улица Конелевская

улица Неделина – улица Михаила Куратченко;

улица Норильска – улица Набоковская;

тупик Одоевского 1-й – тупик Загадочный;

тупик Одоевского 2-й – тупик Легкий;

тупик Одоевского 3-й – тупик Чистый;

улица Олега Кошевого – улица Сергеевская;

улица Осетинская – улица Днепровых Волн

улица Параски Ангелиной – улица Колядницкая;

улица Порт-Артурская – улица Кодемская;

переулок Порт-Артурский – Кодемский переулок;

улица Прохорова – улица Сармы-Соколовского;

улица Прянишникова – улица Пряникова;

улица Радищева – улица Братьев Бачинских;

переулок Рязанский – переулок Зерновой;

улица Серафимовича – улица Заплавная;

улица Скворцова – улица Новоплановская;

улица Трудовых резервов – улица Техническая;

улица Темина – улица Маковая;

переулок Усть-Илимскицй – переулок Сапсоновый;

улица Халтурина – улица Иорданская;

улица Целиноградская – улица Збручанская;

улица Циолковского – улица Кущевская;

улица Чиркова – улица Артиллерийская;

переулок Чудский – переулок Саксаганский;

улица Чухновского – улица Старомайорская;

тупик Чухновского – тупик Старомайорский;

улица Щербаня – улица Госпитальная.

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