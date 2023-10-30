Без Есенина, но с Каденюком: в Днепре собрались переименовать еще более 70 улиц

Еще 73 улицы могут получить новое дерусифицированное название. В Днепре запланирована еще одна волна переименований. Об этом говорится на сайте Днепровского горсовета.
В частности, дерусификация затронула улицы, названные в честь русских писателей. Речь идет об Анне Ахматовой, Сергее Есенине и Грибоедове. Впрочем в Днепре назовут топонимы в честь Леонида Каденюка, Екатерины Билокур или еще ряда общественных деятелей, которые повлияли на Украину и Днепр.
Ищите свою улицу:
улица Ангарская – улица Волошская;
улица Аксакова – улица Первая Дачная;
улица Ахматовой – улица Виталия Белахива;
улица Ачинская – улица Смелянская;
улица Беринга – улица Екатерины Билокур;
переулок Беринга – переулок Белокуровский;
улица Брестская – улица Берестейская;
улица Верхоянская – улица Павла Козара;
улица Веснина – улица Перекопская;
переулок Веснина – переулок Перекопский;
переулок Веснина 1-й – переулок Джанкойский;
переулок Веснина 2-й – переулок Чонгарский;
переулок Веснина 3-й – переулок Сивашский;
улица Виноградова – улица Солдатская;
улица Волоколамская – улица Стефана Таранушенко;
улица Гарина – улица Сокольская;
улица Гастелло – улица Чепурная;
улица Глазунова – улица Кафедральная;
улица Гомельская – улица Словацкая;
улица Грибоедова – улица Тростянецкая;
улица Гродненькая – улица Каунасская;
улица Дальневосточная – улица Хельсинская;
улица Дегтярева – улица Караимская;
улица Енисейская – улица Оксаны Мешко;
улица Есенина – улица Юрия Лисянского;
улица Желябова – улица Федора Вовка;
улица Жигулевская – улица Бугогардовская;
улица Железноводская – улица Гадады;
улица Зои Космодемьянской – улица Ожинова;
улица Ильюшина – улица Осавуловская;
переулок Иртысский – переулок Слободской;
улица Карбышева – улица Иловайская;
улица Кемеровская – улица Любецкая;
улица Кисловодская – улица Моршинская;
улица Коломенская – улица Натальи Кобринской;
улица Космонавта Волкова – улица Леонида Каденюка;
улица Лаврова – улица Коперника;
улица Ладожская – улица Никифора Авраменко;
улица Ленская – улица Самотканская;
улица Лужникова – улица Большой Луг;
улица Макаренко – улица Игоря Ветрогонова;
улица Маковского – улица Скифская;
переулок Маковского – переулок Скифский;
улица Марийская – улица Мариинская;
переулок Марийский – переулок Мариинский;
улица Невельского – улица Конелевская
улица Неделина – улица Михаила Куратченко;
улица Норильска – улица Набоковская;
тупик Одоевского 1-й – тупик Загадочный;
тупик Одоевского 2-й – тупик Легкий;
тупик Одоевского 3-й – тупик Чистый;
улица Олега Кошевого – улица Сергеевская;
улица Осетинская – улица Днепровых Волн
улица Параски Ангелиной – улица Колядницкая;
улица Порт-Артурская – улица Кодемская;
переулок Порт-Артурский – Кодемский переулок;
улица Прохорова – улица Сармы-Соколовского;
улица Прянишникова – улица Пряникова;
улица Радищева – улица Братьев Бачинских;
переулок Рязанский – переулок Зерновой;
улица Серафимовича – улица Заплавная;
улица Скворцова – улица Новоплановская;
улица Трудовых резервов – улица Техническая;
улица Темина – улица Маковая;
переулок Усть-Илимскицй – переулок Сапсоновый;
улица Халтурина – улица Иорданская;
улица Целиноградская – улица Збручанская;
улица Циолковского – улица Кущевская;
улица Чиркова – улица Артиллерийская;
переулок Чудский – переулок Саксаганский;
улица Чухновского – улица Старомайорская;
тупик Чухновского – тупик Старомайорский;
улица Щербаня – улица Госпитальная.
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