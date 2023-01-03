Без экстренных отключений: какая ситуация с электроснабжением в Днепре 3 января

Дізнатись графік відключень електроенергії можна за посиланням.
Для цього необхідно ввести назву населеного пункту, вулиці та номер будинку.
Ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Дніпра та області просять дотримуватись важливих порад, щоб зменшити кількість аварій, коли буде відновлено електропостачання.
Після того, як з’явилось світло, електроприлади потрібно вмикати по черзі.
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