Без экстренных отключений: какая ситуация с электроснабжением в Днепре 3 января

Після того, як з’явилось світло, електроприлади потрібно вмикати по черзі.

Ситуація в енергосистемі досі складна, тому жителів Дніпра та області просять дотримуватись важливих порад, щоб зменшити кількість аварій, коли буде відновлено електропостачання.

Для цього необхідно ввести назву населеного пункту, вулиці та номер будинку.

В Днепре по состоянию на утро 3 января экстренные отключения света отменили. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений, которые обновили 21 декабря 2022 года

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