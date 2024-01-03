Без алкоголя и не более 30 секунд: врач дал советы жителям Днепра накануне Крещения

В этом году украинцы впервые будут отмечать Крещение по новому церковному календарю, то есть 6 января.

Отметим, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь — новоюлианский. В связи с этим все непереходные церковные праздники – те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.

Накануне Крещения медики дали несколько советов для тех, кто на этот праздник привык окунаться. Семейный врач Андрей отмечает, что за несколько дней подготовить организм к ледяному погружению невозможно.

Особенно купание в проруби может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, после инфаркта или инсульта. Людям с ограниченной подвижностью, а также для гипертоников погружение противопоказано. Ведь купание в ледяной воде может спровоцировать сердечно-сосудистый кризис и тому подобное, – отметил медик.

Он предостерег: употреблять алкоголь ни в коем случае нельзя – ни до, ни после погружения. А перед – обязательно нужно поесть и сделать зарядку.

Надо окунаться исключительно в специально отведенных местах. Там будут дежурить спасатели, чтобы в случае необходимости оказать помощь. За несколько часов до погружения нужно поесть. Далее – сделать интенсивную зарядку. Иметь при себе теплую сухую одежду. В проруби нужно находиться не более 30 секунд. Затем сразу растереться сухим полотенцем, одеться и выпить горячий чай. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь – ни до, ни после погружения, – подчеркнул семейный врач.

Если вы в этом году впервые хотите окунуться в прорубь, то не забудьте проконсультироваться у семейного врача.

Это хорошая практика, ведь он измеряет давление, обнаружит противопоказания, — говорит врач.

Напомним, ранее мы писали, что поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины.

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