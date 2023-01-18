Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчим

Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за перебоев со светом часть жителей 18 января…
Пока что в Украине мобилизацию продлили до 19 февраля этого…
18 января спасатели достали кота из одной из разрушенных квартир.
У Дніпрі 17 січня на вулиці Туркменській двоє чоловіків спробували…
В Днепре из-за перебоев со светом часть жителей 18 января остается без воды и отопления.
Пока что в Украине мобилизацию продлили до 19 февраля этого года. С начала полномасштабного военного вторжения рФ в нашу страну всеобщую мобилизацию Указом президента продолжают уже четвертый раз. Военнообязанным продолжают поступать повестки, после получения которых нужно явится в военкомат.
18 января спасатели достали кота из одной из разрушенных квартир.
У Дніпрі 17 січня на вулиці Туркменській двоє чоловіків спробували зламати хрест на одній із могил місцевого цвинтаря, щоб його викрасти.
За последние несколько месяцев самый популярный вид недвижимости в Днепре – однокомнатные квартиры сдали позиции и их стали продавать дешевле, но спрос все так же превышает предложение. Журналисты dnepr.info решили узнать, в каком состоянии продают однокомнатные квартиры по цене до…
В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73 ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы. Поскольку садик непригоден для дальнейшего пребывания детей, воспитанников переведут в другие учреждения.
14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.
Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия.
В Днепре в одной из квартир нашли тело женщины, которую стали есть животные.
В МОН опровергли информацию о том, что учащиеся 4 и 9 классов в этом году будут составлять ДПА
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!