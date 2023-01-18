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Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчим

Сегодня 21:15
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17 января в Каменском пьяный отчим избил 13-летнюю девочку. Вызов от матери ребенка поступил в 22:28. Ребенка доставили в больницу в Днепре.

Новости Днепра про Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчим

Оказалось, что таким образом мужчина хотел «воспитать» падчерицу. Об этом написала в сети Лариса Быданцева, сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваная рана верхней губы, ушиб грудной клетки, закрытый перелом костей левой кисти.

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Новости Днепра про Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчимУкраїнська Новости Днепра про Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчимРусский

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