Бьет – не значит любит: в Днепре спасают девочку, которую избил пьяный отчим

17 января в Каменском пьяный отчим избил 13-летнюю девочку. Вызов от матери ребенка поступил в 22:28. Ребенка доставили в больницу в Днепре.

18 января спасатели достали кота из одной из разрушенных квартир.

Пока что в Украине мобилизацию продлили до 19 февраля этого…

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У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота 18 января спасатели достали кота из одной из разрушенных квартир. просмотров

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