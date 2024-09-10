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Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право

Сегодня 12:30
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Некоторые школьники Днепра могут питаться бесплатно в школах.

Новости Днепра про Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право

Согласно Программе развития образования в городе Днепр на бесплатное питание имеют право следующие учащиеся:

  • ученики 1-4 классов;
  • ученики 5-11 классов льготных категорий, в частности:
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • с особыми образовательными потребностями, получающими образование в специальных и инклюзивных классах;
  • из числа внутренне перемещенных лиц;
  • имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;
  • с инвалидностью;
  • дети из малообеспеченных и многодетных семей;
  • родители которых являются участниками боевых действий и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • потерпевшие от Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики.

Там также рассказали об организации горячего питания для учащихся днепровских школ.

“В новом учебном году для учащихся 151 школы организовано горячее питание. Для учащихся 2-х заведений путем приготовления блюд штатными сотрудниками пищеблока школ. Для 149 – питание предоставляется через кейтеринг (готовые блюда доставляются согласно договорам, заключенным в результате тендеров). Доставка блюд осуществляется в те школы, в которых идет процесс смешанного обучения”, — сообщили в департаменте.

Меню составляется согласно постановлению КМУ №305 и согласовано с Госпотребслужбой и обновляется каждые 4 недели. В настоящее время используется осеннее меню.

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Новости Днепра про Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это правоУкраїнська Новости Днепра про Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это правоРусский

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