Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право

Некоторые школьники Днепра могут питаться бесплатно в школах.

Согласно Программе развития образования в городе Днепр на бесплатное питание имеют право следующие учащиеся:

ученики 1-4 классов;

ученики 5-11 классов льготных категорий, в частности:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

с особыми образовательными потребностями, получающими образование в специальных и инклюзивных классах;

из числа внутренне перемещенных лиц;

имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

с инвалидностью;

дети из малообеспеченных и многодетных семей;

родители которых являются участниками боевых действий и лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

потерпевшие от Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики.

Там также рассказали об организации горячего питания для учащихся днепровских школ.

“В новом учебном году для учащихся 151 школы организовано горячее питание. Для учащихся 2-х заведений путем приготовления блюд штатными сотрудниками пищеблока школ. Для 149 – питание предоставляется через кейтеринг (готовые блюда доставляются согласно договорам, заключенным в результате тендеров). Доставка блюд осуществляется в те школы, в которых идет процесс смешанного обучения”, — сообщили в департаменте.

Меню составляется согласно постановлению КМУ №305 и согласовано с Госпотребслужбой и обновляется каждые 4 недели. В настоящее время используется осеннее меню.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: