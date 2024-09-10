Бесплатное питание в школах Днепра: какие учащиеся имеют на это право

Согласно Программе развития образования в городе Днепр на бесплатное питание имеют право следующие учащиеся:
Об этом сообщили в департаменте гуманитарной политики.
Там также рассказали об организации горячего питания для учащихся днепровских школ.
“В новом учебном году для учащихся 151 школы организовано горячее питание. Для учащихся 2-х заведений путем приготовления блюд штатными сотрудниками пищеблока школ. Для 149 – питание предоставляется через кейтеринг (готовые блюда доставляются согласно договорам, заключенным в результате тендеров). Доставка блюд осуществляется в те школы, в которых идет процесс смешанного обучения”, — сообщили в департаменте.
Меню составляется согласно постановлению КМУ №305 и согласовано с Госпотребслужбой и обновляется каждые 4 недели. В настоящее время используется осеннее меню.
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