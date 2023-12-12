Бесплатное получение средств реабилитации для людей с инвалидностью в Днепре: что нужно

Как в Днепре реализовывают госпрограмму по обеспечению средствами реабилитации лиц с инвалидностью.

Днепрянину Валерию Бардакову 67 лет. Тридцать из них у него инвалидность второй группы. У Валерия отсутствует конечность. Мужчине на постоянной основе нужны протез, протез для купания, чехлы, ортопедическая обувь и костыли. Несколько десятков лет Валерий обращается в управление социальной защиты населения ДМР с заявлением о получении вспомогательных средств реабилитации.

Каждые два года, так как я еще и работаю, нужно обновлять протез. Иногда нуждаюсь в замене костылей. Чтобы их получить, прихожу с пакетом документов в управление соцзащиты населения, – уточняет Валерий Бардаков.

О том, какие документы нужны, рассказали специалисты управления.

Из документов – заполненное заявление, паспорт, ИНН, пенсионное удостоверение, справка МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия, — ред.) и заключение ЛКК (врачебно-консультативная комиссия), где указано, в чем именно нуждается человек, – уточняет главная специалист отдела социальных гарантий Центрального управления социальной защиты населения ДМР Наталья Илатовская.

Далее пакет документов направляется в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

В фонде формируется специальное электронное направление. С ним можно обращаться на предприятие, которое изготовит нужный протез и т.д. Изготовление средств реабилитации для лиц с инвалидностью бесплатно. Деньги на это предоставляет государство, – добавила руководительница Днепровского территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Ирина Пронь.

В Днепре предприятий, которые обеспечивают лиц с инвалидностью средствами реабилитации за счет госбюджета – 5. Одно из таких расположено по просп. Гагарина, 82.

Мы смотрим в направление, проверяем, что нужно. Например – протез. Делаем замеры. Передаем на производство, и нужно, правда, подождать. В зависимости от составляющих могут индивидуальный протез изготовить за месяц, – рассказывает Наталья Радченко, директор одного из предприятий, которые обеспечивают лиц с инвалидностью средствами реабилитации.

Месяц на изготовление качественного протеза – быстро, уверяет Валерий Бардаков:

«Изготовляют мне протез качественно, я выбираю одно из предприятий и там заказываю нужное вспомогательное средство реабилитации».

За 2023 год в Днепре с заявлением в управление социальной защиты населения ДМР об обеспечении средствами реабилитации обратились 3 978 человек с инвалидностью.

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