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  • Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными

Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными

Сегодня 20:06
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В ряде населенных пунктов Днепропетровщины зафиксировали бешенство и другие заболевания животных.

Новости Днепра про Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными

Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области обнародовало список неблагополучных районов. В него вошли города и села, в которых обнаружили болезни у разных животных по состоянию на 1 июня.

Бешенство у собак, кошек и лис было обнаружено на следующих территориях:

собак:

  • с. Любимівка Дніпровського району;
  • с. Червоногригорівка Нікопольського району;
  • с. Писарівка Павлоградського району;
  • с. Плавещине Дніпровського району;
  • сел. Царичанка Дніпровського району;
  • с. Андріївка Новомосковського району;
  • с. Гнатівка Новомосковського району;
  • с. Вишневе Дніпровського району;
  • с. Раївка Синельниківського району;

котів:

  • с. Мала Петриківка Дніпровського району;
  • с. Богуслав Павлоградського району;
  • с. Новов’язівське Павлоградського району;
  • сел. Обухівка Дніпровського району;
  • с. Михайлівка Синельниківського району;
  • с. Миколаївка Синельниківського району;
  • с. Миколаївка (біля смт Петропавлівки) Синельниківського району;
  • с. Малокозирищина Новомосковського району;\
  • с. Новоолександропіль Синельниківського району;
  • с. Самарське Синельниківського району;с. Приют Дніпровського району;
  • с. Дмухайлівка Новомосковського району;
  • с. Попасне Новомосковського району;

лисиць:

  • мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;
  • м. Перещепине Новомосковського району;
  • м. Нікополь Нікопольського району;
  • с. Вільне, Черкаська с/р Новомосковського району (лісгосп);
  • ж/м Ігрень, м. Дніпро;
  • м. Синельникове Синельниківського району;
  • с. Надеждівка Новомосковського району;
  • с. Гречані Поди Криворізького району;
  • с. Василівка – на – Дніпрі Синельниківського району.

ВРХ:

  • с. Поливанівка Новомосковського району.

ДРХ:

  • с. Ягідне Новомосковського району.

Лептоспіроз великої рогатої худоби:

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Лейкоз  великої рогатої худоби:

  • ФГ «АФ ЧУМАК» Кам’янського району;
  • СТОВ «КАРАТ ПЛЮС» Кам’янського району.

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Новости Днепра про Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучнымиУкраїнська Новости Днепра про Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучнымиРусский

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