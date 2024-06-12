Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными
Бешенство у кошек, собак и лис: какие города и села в Днепропетровской области признали неблагополучными
Сегодня 20:06
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В ряде населенных пунктов Днепропетровщины зафиксировали бешенство и другие заболевания животных.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области обнародовало список неблагополучных районов. В него вошли города и села, в которых обнаружили болезни у разных животных по состоянию на 1 июня.
Бешенство у собак, кошек и лис было обнаружено на следующих территориях:
собак:
с. Любимівка Дніпровського району;
с. Червоногригорівка Нікопольського району;
с. Писарівка Павлоградського району;
с. Плавещине Дніпровського району;
сел. Царичанка Дніпровського району;
с. Андріївка Новомосковського району;
с. Гнатівка Новомосковського району;
с. Вишневе Дніпровського району;
с. Раївка Синельниківського району;
котів:
с. Мала Петриківка Дніпровського району;
с. Богуслав Павлоградського району;
с. Новов’язівське Павлоградського району;
сел. Обухівка Дніпровського району;
с. Михайлівка Синельниківського району;
с. Миколаївка Синельниківського району;
с. Миколаївка (біля смт Петропавлівки) Синельниківського району;
с. Малокозирищина Новомосковського району;\
с. Новоолександропіль Синельниківського району;
с. Самарське Синельниківського району;с. Приют Дніпровського району;
с. Дмухайлівка Новомосковського району;
с. Попасне Новомосковського району;
лисиць:
мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;
м. Перещепине Новомосковського району;
м. Нікополь Нікопольського району;
с. Вільне, Черкаська с/р Новомосковського району (лісгосп);
ж/м Ігрень, м. Дніпро;
м. Синельникове Синельниківського району;
с. Надеждівка Новомосковського району;
с. Гречані Поди Криворізького району;
с. Василівка – на – Дніпрі Синельниківського району.
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