Бесчеловечные условия: в психбольнице на Днепропетровщине могли пытать пациентов

По данным омбудсмана, в феврале 2023 к нему обратились с жалобами о ненадлежащих условиях содержания пациентов в одном из психиатрических учреждений на Днепропетровщине. Пациенты жаловались на бесчеловечное обращение с ними со стороны персонала и противоправные действия некоторых сотрудников.

По результатам проверки омбудсмана, в Каменской прокуратуре открыли производство по фактам возможной пытки пациентов в медучреждении. Проводится досудебное расследование, в ходе которого установят все обстоятельства.

Инициировал проверку, по результатам которой, Каменской окружной прокуратурой Днепропетровской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки), говорится в сообщении.

Напомним, ранее разгорелся скандал с военным, незаконно удерживаемым в психбольнице Днепра. В феврале пациент обратился к омбудсману с жалобой. Во время проверки руководитель заведения препятствовала визиту правозащитника и отказалась предоставить медицинскую карточку военнослужащего, аргументируя это тем, что документ потерялся. Этим делом сейчас занимается полиция.

Не исключено, что эти два случая связаны друг с другом.