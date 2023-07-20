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Берите зонтик: в Днепре ожидаются гроза, град и сильный ветер

Сегодня 08:00
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Не забудьте зонтик!

Новости Днепра про Берите зонтик: в Днепре ожидаются гроза, град и сильный ветер

Сегодня, 20 июля, синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.

Днем ожидаются грозы, в отдельных районах град, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с.

Отмечается, что уровень опасности – первый (желтый).

Новости Днепра про Берите зонтик: в Днепре ожидаются гроза, град и сильный ветер

При этом температура воздуха составит +26…28°C.

Новости Днепра про Берите зонтик: в Днепре ожидаются гроза, град и сильный ветер

Напомним, ранее мы писали, что к Днепру несется резкое похолодание.

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