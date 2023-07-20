Берите зонтик: в Днепре ожидаются гроза, град и сильный ветер

Сегодня, 20 июля, синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.
Днем ожидаются грозы, в отдельных районах град, местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с.
Отмечается, что уровень опасности – первый (желтый).
При этом температура воздуха составит +26…28°C.
Напомним, ранее мы писали, что к Днепру несется резкое похолодание.
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Александра Лучка
Автор:
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