Берите с собой зонт: 29 апреля днепрян ждет дождливая погода

Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 29 апреля:
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