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Берите с собой зонт: 29 апреля днепрян ждет дождливая погода

Сегодня 06:15
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Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.

Новости Днепра про Берите с собой зонт: 29 апреля днепрян ждет дождливая погода

Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 29 апреля:

  • Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если развелось много майских жуков, то будет засуха.
  • Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
  • Солнечный день — можно высаживать рассаду капусты.

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    Захватите с собой зонт!

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