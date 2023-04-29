Берите с собой зонт: 29 апреля днепрян ждет дождливая погода

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным.

Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончится. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 29 апреля:

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много майских жуков, то будет засуха.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Солнечный день — можно высаживать рассаду капусты.

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