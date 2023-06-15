Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Так, с 15 по 17 июня на территории региона ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.

Захватите с собой зонт!

3 апреля в Каменском в магазине «Петриковка», что на проспекте…

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