Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.
Так, с 15 по 17 июня на территории региона ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно.
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