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Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

Сегодня 18:40
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Берегите себя!

Новости Днепра про Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают жителей Днепра и области об опасном метеорологическом явлении.

Так, с 15 по 17 июня на территории региона ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 15 июня: Облачно. Небольшой кратковременный дождь, днем ​​гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 12-17°С, днем ​​22-27°С, по городу ночью 15-17°С, днем ​​24-26°С.
  • 16 июня: Облачно. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем ​​23-28°С.
  • 17 июня: Облачно. Ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°С, днем ​​23-28°С.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

Новости Днепра про Берегите себя: жителей Днепра предупреждают об опасном метеорологическом явлении

Напомним, ранее мы писали, что жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно.

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