Бегунка с Днепропетровщины получила «бронзу» Паралимпийских игр-2024

Бегунка из Никополя получила "бронзу" на Паралимпиаде в Париже.

Еще одна паралимпийская «бронза» на Днепропетровщине. В финале бега на 400 метров атлетка Оксана Ботурчук покорила свою главную дистанцию ​​четырехлетия. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Оксана родилась в Никополе. И чуть ли не всю жизнь в спорте, куда ее, еще третьеклассницей привела мама. Спасибо за супер результат! – написал Лысак.

Кстати, спортивная карьера Оксаны Ботурчук вдохновила режиссера Сергея Чеботаренко на фильм «Пульс».

Пульс — украинская полнометражная спортивная драма основана на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Паралимпийской чемпионки 2008 года, пятикратного серебряного и бронзового призера летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016 годов.

Оксана с детства хотела стать олимпийской чемпионкой, но попала в ДТП, после чего у нее сильно ухудшилось зрение.

Фильм, рассказывающий историю спортсменки, вышел в прокат в 2021 году.

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