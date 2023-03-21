“Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации

Как впоследствии писали местные, сначала в небе были замечены беспилотники, а затем раздались взрывы.
Как сообщило российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные источники, дроны на железнодорожной станции в Джанкое повредили здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады, локомотивное депо, там возникли перебои в электросети.
При этом, по данным Главного управления разведки Украины, на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» и это произошло во время их транспортировки.
В связи с этим оккупанты засуетились. Так называемая «власть» Джанкоя после ночной атаки БПЛА ввела в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Деоккупация украинского Крыма – скоро!
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