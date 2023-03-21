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“Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации

Сегодня 11:15
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Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму в районе города Джанкой, где расположен аэродром оккупантов, раздались взрывы.
Новости Днепра про “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации

Отметим, эту атаку уже успели окрестить – атакой мемов: на обломках сбитых под Джанкоем беспилотников обнаружили стикеры с «тролфейсом» и «Яо Мином».

Как впоследствии писали местные, сначала в небе были замечены беспилотники, а затем раздались взрывы.

Как сообщило российское издание ASTRA, ссылаясь на собственные источники, дроны на железнодорожной станции в Джанкое повредили здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады, локомотивное депо, там возникли перебои в электросети.

При этом, по данным Главного управления разведки Украины, на месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК» и это произошло во время их транспортировки.

В связи с этим оккупанты засуетились. Так называемая «власть» Джанкоя после ночной атаки БПЛА ввела в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Деоккупация украинского Крыма – скоро!

Новости Днепра про “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуации

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Новости Днепра про “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуацииУкраїнська Новости Днепра про “Бавовна” в Джанкое: оккупанты ввели в городе режим чрезвычайной ситуацииРусский

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