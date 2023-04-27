Бак оказался пустым: на Днепропетровщине с грузовика слили около 200 литров дизтоплива

В Днепровском районе трое мужчин слили из грузовика около 200 литров дизтоплива.

Об этом передает патрульная полиция Днепропетровской области.

В ночь на 27 апреля на одном из дорожных постов патрульные остановили Opel Kadett, который нарушил комендантский час. Кроме водителя в салоне были еще двое мужчин.

При проверке машины в багажнике были обнаружены канистры и шланг. В общей сложности было 13 канистр по 20 литров. Откуда мужчины взяли столько дизтоплива, объяснить не смогли.

Оказалось, что дизтопливо слили с грузовика Renault Magnum. Водитель фуры рассказал патрульным, что в баке автомобиля должно быть около 200 литров горючего, но он был пуст.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.

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