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Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

Сегодня 08:30
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Розпочалася 307 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну. Цієї ночі російські окупаційні війська п’ять разів вдарили по Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

Оккупанты пять раз ударили по трем громадам Никопольского района из «Градов» и тяжелой артиллерии. Россияне выпустили около 40 снарядов на Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую громады.

Пострадавших и погибших нет. В Никополе изуродованы частные дома и несколько хозяйственных построек. Также разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде повреждены шесть частных домов, два газопровода, электросеть и магазин.

Новости Днепра про Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

Новости Днепра про Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

Новости Днепра про Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

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