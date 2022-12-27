Много разрушений: враг 5 раз за ночь обстрелял Днепропетровщину

Оккупанты пять раз ударили по трем громадам Никопольского района из «Градов» и тяжелой артиллерии. Россияне выпустили около 40 снарядов на Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую громады.
Пострадавших и погибших нет. В Никополе изуродованы частные дома и несколько хозяйственных построек. Также разбита линия электропередач.
В Красногригорьевской громаде повреждены шесть частных домов, два газопровода, электросеть и магазин.
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