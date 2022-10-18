Азимина трехлопастная: в Кривом Роге мексиканские бананы созрели

Імпортними бананами сьогодні нікого не здивуєш. Але мало кому відомо, що у Кривому Розі дозрівають мексиканські банани, які, до речі, дуже смачні.

Об урожае экзотических фруктов рассказала известный ботаник и педагог Виктория Тротнер.

«Это азимина трехлопастная. Популярное название — мексиканский банан». – говорит Виктория Тротнер.

Многолетнее лиственное дерево высотой 4-5 метров, которое не имеет ничего общего с бананом. Родиной азимины является Северная Америка. Внешне дерево напоминает черешню, только листья значительно крупнее: около 30 см длиной. Цветы колокольчатые, коричневые. Во время цветения они издают неприятный аромат, похожий на запах гниющего мяса, чтобы привлечь опылителей – мух.

В Украине в последние десятилетия его выращивают на научно-исследовательской ферме в Новой Каховке, где вывели украинские сорта азимина. Оттуда азимина распространилась по дачам Херсона и Николаева. В небольших количествах выращивают в Ботаническом саду. М. Гришко в Киеве.

По вкусу плоды будут напоминать банан и манго.

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