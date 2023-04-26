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Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald’s в Днепре опустели (ФОТО)

Сегодня 11:59
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Во вторник, 25 апреля, в Днепре после годового перерыва открылись McDonald's.

Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)

С самого утра горожане выстроились в огромные очереди, чтобы отведать долгожданный БигМак. Некоторые днепряне даже пришли в пять утра, чтобы стать первыми посетителями.

Кроме того, из-за очередей на McDrive вчера парализовало движение транспорта на проспектах Гагарина и Слобожанском.

Сегодня – о, чудо – McDonald’s опустели – людей почти нет.

Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)

Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)

Кассы почти пустые, места для сидения – много.

Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)

Фото – ТГ-канал «Днепр областной».

Напомним, ранее мы писали, что мэр Днепра поблагодарил McDonald`s: «Еще один лучик надежды».

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Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)Українська Новости Днепра про Ажиотаж исчез: во второй день открытия McDonald's в Днепре опустели (ФОТО)Русский

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