Аж 51 гривна: В Украине хотят ввести новые штрафы для пешеходов

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.
Предлагается внести изменения в КУоАП об ответственности за передвижение пешеходов по проезжей части или обочинах в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет световозвращающие элементы.
Такие правонарушения влекут предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 51 гривну.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, пешеходы пренебрегают соблюдением ПДД, что не способствует предотвращению ДТП, вызванных невозможностью водителями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости распознать пешеходов. По статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине.
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