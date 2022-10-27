Аж 51 гривна: В Украине хотят ввести новые штрафы для пешеходов

В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, которые передвигаются ночью по проезжей части или обочине без светоотражающих элементов.

Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован в Верховной Раде.

Предлагается внести изменения в КУоАП об ответственности за передвижение пешеходов по проезжей части или обочинах в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования световозвращающих элементов (ленты, наклейки, жилета и т.п.) или одежды, которая имеет световозвращающие элементы.

Такие правонарушения влекут предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 51 гривну.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, пешеходы пренебрегают соблюдением ПДД, что не способствует предотвращению ДТП, вызванных невозможностью водителями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости распознать пешеходов. По статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине.

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