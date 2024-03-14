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Аистам в Днепре построили новую «квартиру», вместо уничтоженного гнезда

Сегодня 16:39
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Птичья "єОселя" в действии.

Новости Днепра про Аистам в Днепре построили новую

В одном из частных секторов Днепра восстановили гнездо аиста.

Пернатые построили гнездо сверху опоры наружного освещения. Впоследствии птичья «квартира» упала, и местные жители серьезно обеспокоились судьбой аистов, ведь им некуда было вернуться.

На днях работники КП «Горсвет» восстановили дом для пернатых друзей.

Коммунальщики приложили все усилия, чтобы восстановить дом для этих прекрасных птиц, и теперь аисты снова имеют безопасное место для проживания.

Спасибо всем, кто приобщился к этому благородному делу и поддержал нас в восстановлении дома для наших пернатых жителей! – говорится в сообщении департамента благоустройства.

Новости Днепра про Аистам в Днепре построили новую

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