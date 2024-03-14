Аистам в Днепре построили новую «квартиру», вместо уничтоженного гнезда

Спасибо всем, кто приобщился к этому благородному делу и поддержал нас в восстановлении дома для наших пернатых жителей! – говорится в сообщении департамента благоустройства.

Коммунальщики приложили все усилия, чтобы восстановить дом для этих прекрасных птиц, и теперь аисты снова имеют безопасное место для проживания.

Пернатые построили гнездо сверху опоры наружного освещения. Впоследствии птичья «квартира» упала, и местные жители серьезно обеспокоились судьбой аистов, ведь им некуда было вернуться.

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