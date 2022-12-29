Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ, — Генштаб

На Купянском и Новопавловском – враг ведет активную оборону. На Херсонском направлении проводит перегруппировку войск на другие направления, усиливается подразделениями территориальных войск, ведет позиционную оборону.
Утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет в ЗРК С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. По уточненным данным, было применено 69 крылатых ракет. Силы обороны Украины уничтожили 54 из них.
Также в течение дня противник нанес 10 ракетных, 23 авиационных удара и совершил 14 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам по линии столкновения.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.
На Северском и Слобожанском — противник обстрелял районы населенных пунктов Липовка и Гремячко Черниговской области; Будки, Искрисковщина и Запсилье — Сумской и Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелка, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодезное, Редкодуб, Новомлынск в Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы 19 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Коляровка, Табаевка, Клещевка и Лозовая Харьковской области и Новоегоровка, Ковалевка, Площадка, Макеевка, Невское и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населённых пунктов. В частности, Андреевку, Спорное, Берестово, Белогоровку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку и Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении были обстреляны Орловка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник обстрелял Времовку, Новоукраинку, Пречистовку и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам, минометам и ствольной артиллерии в районах более 35 населенных пунктов. Среди них — Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Огромное в Херсонской области.
Противник продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских военнослужащих и наемников частных военных компаний. Так, в Беловодске Старобельского района Луганской области продолжают лечение более 100 раненых представителей ЧВК «Вагнер». Кроме того, в городе Токмак на территории так называемого «военного госпиталя» лечат около 120 раненых оккупантов.
В городе Донецк захватчики организовали вывоз медицинского оборудования и медицинских работников из Донецкой областной клинической больницы имени Калинина в Мариуполь. 28 декабря, в результате огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 оккупантов.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши ракетчики и артиллеристы за текущие сутки поразили 4 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы оккупантов.
Читайте також:
Автор:
Утром 29 декабря из-за вражеской атаки по Украине в Днепре…
Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы…
Житель Павлограда поддерживала оккупацию Украины и распространяла российскую пропаганду.
Очень скоро днепряне будут встречать новый, 2023 год. Если вы…
Утром 29 декабря из-за вражеской атаки по Украине в Днепре остановился весь электротранспорт, так как исчезло напряжение на всех тяговых подстанциях. В 17:00 на маршруты снова вернули технические рейсы электротранспорта.
Представителей ОПЗЖ подозревают в госизмене.
Нагорный рынок Днепра раньше находился на пересечении проспекта и улицы архитектора Олега Петрова. На этом месте начали торговать еще в 1870 году, а местные называли перекресток Ярмарочной площадью. Сначала тут торговали только в установленные дни – тогда на рынок съезжалось…
Житель Павлограда поддерживала оккупацию Украины и распространяла российскую пропаганду.
Очень скоро днепряне будут встречать новый, 2023 год. Если вы собираетесь в гости 31 декабря или 1 января, эта информация для вас.
Вчера, 28 декабря, в 17:11 на линию «101» сообщили о пожаре в частном жилом доме на улице Серова.
В полиции разъяснили, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь.
В Днепре был замечен бандеромобиль с мощным посланием для врагов.
В пригороде Днепра обнаружили труп.
В Днепре и по всей Украине теперь чтобы получить субсидию нужно обращаться в Пенсионный фонд. С 1 декабря учреждению передана функция начисления и выплат государственной помощи на оплату коммунальных услуг.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!