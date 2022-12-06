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  • Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, — Генштаб

Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Украинские военные атаковали позиции вражеского ЗРК. А в Донецкой области удалось обнаружить факт массового дезертирства российских оккупантов.

Новости Днепра про Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. На Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает усилия на ведении наступления. В других направлениях пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, осуществляет инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, ведет разведку.

Враг не прекращает наносить удары, а также производить обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск вдоль линии столкновения. За сутки нанес 4 ракетных удара, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За сутки от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области. Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется в дальнейшем.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Тернова, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

В Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Дворичная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площадка и Невское Луганской области; Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенным пунктам, в том числе Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Железное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьи Донецкая область.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более 10 населенных пунктов, в частности, Времевка, Новополь Донецкой области; Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное и Плавные Запорожской области;

В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогорудово Херсонской области и города Херсон.

Противник несет потери, поэтому 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения.

30 ноября, в районе Верхнеторецкого Донецкой области, выявлен факт дезертирства военнослужащих российских оккупационных войск с оружием со своих боевых позиций. Среди которых 13 из 21 – это завербованные из мест лишения свободы лица. Командование российских оккупационных войск приказало задержать и ликвидировать нарушителей. По состоянию на 5 декабря – все дезертиры уничтожены.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и состав боеприпасов противника.

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Новости Днепра про Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Авиация ВСУ атаковала позиции вражеского ЗРК, а на Донбассе обнаружили дезертиров РФ, - ГенштабРусский

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