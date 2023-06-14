Авиационные удары и обстрелы: что происходит на фронте сегодня

Российские войска сконцентрировались на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области, а украинские бойцы атаковали 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и 10 иранских ударных дронов типа «Shahed-131/136».

Всего, в течение суток, враг нанес 37 авиационных ударов, также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — продолжаются бои, в течение суток состоялось 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины — на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях враг в течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Бударки и Веселое Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Толстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области; Карповичи, Леонивка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Берестовое Лиман Первый, Масютовка, Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого.

Нанес авиационный удар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка — Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Ягодного и Берховки. Нанес авиационные удары возле Спирного, Раздоловки, Левадного, Краматорска, Константиновки и Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое, Южное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Авдеевки и Новобахмутовки.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Временка, Великая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье, Нескучное, Новый Комар, Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе, Ольговское, Малиновка, Железнодорожное, Егоровка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье, Омельник, Степное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Новоивановка, Степное, Жеребянки, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

Также он совершил обстрелы населенных пунктов Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Веселое, Ольговка, Казацкое, Николаевка, Новоселка, Тягинка, Ивановка, Понятовка, Новотягинка, Молодежное, Инженерное, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Очаков в Николаевской области.

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