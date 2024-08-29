Автомобиль с тоннами замороженных собак, попавший в ДТП в Николаеве, ехал из Днепра: что собирались делать с грузом

Грузовик вез несколько тонн замороженных собак из Днепра, но попал по дороге в Одессу в ДТП.

В среду, 28 августа, в Николаеве произошла авария. Там вечером столкнулись Fiat Doblo и Renault Master. По данным местных СМИ, внутри последнего автомобиля перевозили несколько тонн замороженных собак. Издание сообщило, что мертвых животных везли из Днепра в Одессу, где собирались сжечь в крематории.

В то же время в полиции Николаева отметили, что в Renault находились всего 339 килограммов биологических материалов умерших животных и медицинские отходы. Водитель вез их из Днепропетровской области в Одессу для утилизации. Получатель груза – компания, предоставляющая комплекс услуг в сфере обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий всей страны.

Машина с грузом простояла на месте ДТП всю ночь, после чего машину эвакуировали и отправили в Одессу.

Полиция сейчас выясняет, кому принадлежал груз.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: