Автомат Калашникова, патроны и гранаты: в Днепропетровской области задержали торговца оружием

18 февраля в Новомосковском районе 39-летний мужчина был задержан за незаконную продажу оружия. У него изъяли автомат Калашникова, 30 патронов и деньги.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Позже правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, где изъяли две гранаты с запалами и 30 патронов калибра 5,45. Все вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Мужчину задержали. Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы писали: Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции.

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