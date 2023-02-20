Автомат Калашникова, патроны и гранаты: в Днепропетровской области задержали торговца оружием

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Позже правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта, где изъяли две гранаты с запалами и 30 патронов калибра 5,45. Все вещественные доказательства были направлены на экспертизу.
Мужчину задержали. Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее мы писали: Взрывчатка в Днепре в АТБ: что говорят в полиции.
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