АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

Глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал об ущербе, который принес Украине ракетные и дроновые удары. По его словам, от них пострадало уже 40% энергетической инфраструктуры страны.
Ущерб достигает миллиардов долларов. Должен вам сказать. что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше – подытожил Галущенко.
Однако глава Минэнерго добавил, что выход из этого кризиса есть – это импорт электроэнергии. Некоторые трейдеры уже начали переговоры с иностранными поставщиками.Елизавета Бельмас
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