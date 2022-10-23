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  • АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

Сегодня 10:50
просмотров

За последние недели враждебная россия нанесла десятки ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Такие действия страны-террориста приводят к отсутствию света и тепла у мирного населения и несут огромные убытки для Украины.

Глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал об ущербе, который принес Украине ракетные и дроновые удары. По его словам, от них пострадало уже 40% энергетической инфраструктуры страны.

Ущерб достигает миллиардов долларов. Должен вам сказать. что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше – подытожил Галущенко.

Однако глава Минэнерго добавил, что выход из этого кризиса есть – это импорт электроэнергии. Некоторые трейдеры уже начали переговоры с иностранными поставщиками.

Новости Днепра про АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернетка

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Новости Днепра про АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернеткаУкраїнська Новости Днепра про АвточМиллиарды долларов: глава Минэнерго об убытках для энергетической инфраструктуры и решении проблемыернеткаРусский

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