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Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке

Сегодня 09:00
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В субботу ночью, 7 января, в Першотравенске, что входит в Синельниковский район, произошел пожар. На улице Кобзаря в пятиэтажке загорелась квартира.

Новости Днепра про Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке

Сообщение о возгорании поступило на линию «101» примерно в 00:20. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели Павлограда, Першоравенска и пгт Петропавловка. Они обнаружили, что горит квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. 

Во время тушения огня сотрудники ГСЧС нашли тело 33-летнего мужчины без признаков жизни. Жители соседних квартир самостоятельно вышли на улицу. Среди них был один ребенок. 

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Новости Днепра про Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажкеУкраїнська Новости Днепра про Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажкеРусский

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