Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке

Сообщение о возгорании поступило на линию «101» примерно в 00:20.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели Павлограда, Першоравенска и пгт Петропавловка. Они обнаружили, что горит квартира на последнем этаже пятиэтажного дома.
Во время тушения огня сотрудники ГСЧС нашли тело 33-летнего мужчины без признаков жизни. Жители соседних квартир самостоятельно вышли на улицу. Среди них был один ребенок.
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