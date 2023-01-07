Есть погибший: в Синельниковском районе ночью произошел пожар в пятиэтажке

В субботу ночью, 7 января, в Першотравенске, что входит в Синельниковский район, произошел пожар. На улице Кобзаря в пятиэтажке загорелась квартира.

Сообщение о возгорании поступило на линию «101» примерно в 00:20.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели Павлограда, Першоравенска и пгт Петропавловка. Они обнаружили, что горит квартира на последнем этаже пятиэтажного дома.

Во время тушения огня сотрудники ГСЧС нашли тело 33-летнего мужчины без признаков жизни. Жители соседних квартир самостоятельно вышли на улицу. Среди них был один ребенок.

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