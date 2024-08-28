Авточернетка

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Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались…
Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле…
В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются…
Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые…
В Днепре и области отменили экстренные отключения света.
Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.
Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка в Днепре.
В некоторых водоемах Днепропетровщины купаться небезопасно.
На Днепропетровщине трагически погиб мужчина.
В Днепропетровской области снова задействованы экстренные отключения света.
В Днепре снова "заминировали" гражданский объект.
В одной из квартир на ж/м Тополь-1 возник пожар.
В Павлоградском районе неизвестные привязали собаку к дереву и оставили.
В результате вражеского удара по гостинице в Кривом Роге погибли 4 человека.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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