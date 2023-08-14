В Никополе мужчина угрожал прохожим гранатой

Житель Никополя угрожал прохожим гранатой.

Это произошло в центре Никополя, сообщает областное управление полиции охраны.

В полицию позвонили прохожие, которые сообщили, что им грозит гранатой незнакомец. Мужчина был нетрезв и размахивал взрывоопасным предметом перед горожанами.

На место приехали полицейские, которые отобрали у мужчины гранату и задержали его. Боеприпас отправили на экспертизу, а задержанного забрали в участок для выяснения обстоятельств.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Каменском женщина потеряла обе ноги из-за своего бывшего мужчины.

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